Nuevo estudio global vincula el cambio climático con un preocupante aumento de enfermedades infecciosas

Una investigación encabezada por la Global Health Network, bajo el auspicio del Departamento de Medicina Nuffield de University of Oxford, reunió la opinión de 3 752 profesionales de la salud de 151 países.

Los resultados son contundentes: el incremento sostenido de las temperaturas, junto con cambios erráticos en los patrones de precipitación, más sequías, más lluvias intensas, está modificando el entorno de insectos vectores como mosquitos y garrapatas, expandiendo sus zonas geográficas.

Esto crea condiciones propicias para la proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, así como infecciones de origen hídrico o alimentario.

En ese contexto, enfermedades como el dengue, la malaria, la leishmaniasis, y otras transmitidas por agua o alimentos, que ya son sensibles al clima, podrían empezar a afectar a nuevas poblaciones y regiones hasta ahora poco expuestas.

Más allá del cambio climático: desigualdad y resistencia a antimicrobianos

Pero el estudio no apunta solo al clima: otros factores están empeorando la situación. La desigualdad socioeconómica, falta de acceso a agua potable, saneamiento deficiente, viviendas precarias— multiplica la vulnerabilidad.

Además, la creciente resistencia a los antimicrobianos reduce la eficacia de tratamientos tradicionales, lo que vuelve más difícil contener enfermedades que hasta hace décadas se consideraban bajo control.

Esta combinación (clima adverso, pobreza estructural y sistemas sanitarios débiles) genera lo que los investigadores llaman una “catástrofe silenciosa”: no una pandemia explosiva, sino un deterioro progresivo de la salud colectiva.

Zonas vulnerables: ¿Dónde podría afectar más la crisis?

Según los expertos, los impactos ya se sienten con mayor intensidad en países de ingresos bajos y medianos, muchas veces ubicados en regiones tropicales o subtropicales, zonas costeras o áreas rurales con infraestructura sanitaria limitada.

En América Latina, Asia y África, comunidades históricamente marginadas enfrentan un riesgo creciente: el cambio climático puede desdibujar las fronteras geográficas de enfermedades infecciosas.

Esto implica un desafío doble: no solo hay que contener brotes, sino fortalecer sistemas de salud, mejorar vigilancia epidemiológica y asegurar el acceso equitativo a agua limpia, saneamiento y atención médica.

Llamado urgente: medidas de salud pública e inversión global

Los autores del estudio demandan una respuesta urgente: incrementar inversión en diagnóstico, vigilancia sanitaria, sistemas locales de salud e investigación equitativa; promover alianzas globales para monitorear y responder a brotes; y atender factores estructurales como pobreza, desigualdad y acceso a servicios básicos.

Asimismo, advierten que planificar con enfoque climático la salud pública, tomando en cuenta los impactos del clima en la transmisión de enfermedades, es esencial para prevenir que este “desastre silencioso” se convierta en emergencia sanitaria masiva.

Para países como México, y en general los de América Latina, el riesgo es doble: muchas regiones ya enfrentan estrés hídrico, desigualdad, carencias sanitarias y vulnerabilidad socioeconómica.

El aumento de eventos extremos como sequías, lluvias intensas o altas temperaturas podría traducirse pronto en brotes de enfermedades que hasta hace poco eran raras o controladas.

Es urgente adoptar estrategias de salud pública con visión climática, reforzar sistemas de vigilancia epidemiológica, garantizar acceso a agua potable y saneamiento, y priorizar la equidad en salud.

La “crisis invisible” que hoy alertan científicos y expertos en salud podría marcar la agenda sanitaria global en las próximas décadas. Prevenir hoy será clave para evitar tragedias mañana.