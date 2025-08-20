Concluye etapa estatal de Boccia rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) informó que este 19 de agosto concluyó la etapa estatal de Boccia, disciplina clave dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, en la que ocho jóvenes paradeportistas sudcalifornianos demostraron talento, constancia y determinación.

La jornada arrancó a las 09:00 horas con el respaldo de entrenadores y familias, quienes acompañaron de cerca el desempeño de los atletas. El director general del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, destacó el compromiso mostrado y aseguró que estos resultados son un paso firme hacia la justa nacional.

En la clase BC2 Femenil, la campeona fue Belinda Nathali López Escobar; mientras que en BC4 Femenil, el primer lugar correspondió a Lilia Yuceli Guillen Guillins. Ambas representantes de Los Cabos.

Por su parte, en la categoría BC3 Varonil, el triunfo fue para Andrés Obed Núñez Amador, de La Paz, seguido por Guillermo Eduardo Jacinto Garduño. El tercer y cuarto puesto se quedaron en manos de Alan Fernando Soto Valera y Erwin Ortiz García, ambos de Los Cabos.

En BC4 Varonil, Diego Arath Olachea Armenta y Omar Iván Fuentes Montes aseguraron los dos primeros lugares, logrando su pase directo a la etapa nacional de la Paralimpiada CONADE 2025.

Durante la ceremonia de premiación, Fiol Verduzco entregó material deportivo consistente en ocho juegos de pelotas y cuatro canaletas, herramientas que serán distribuidas en los municipios de Baja California Sur para continuar fomentando la práctica de esta disciplina paralímpica.

