Arranca en La Paz la etapa estatal de la Paralimpiada CONADE 2025

Con la participación de más de 60 paratletas sudcalifornianos, este lunes arrancó en La Paz la etapa estatal de la Paralimpiada CONADE 2025, donde atletas de La Paz, Los Cabos y Loreto competirán principalmente en Paratletismo y Boccia, disciplinas que marcarán su clasificación rumbo a la justa nacional en Aguascalientes.

La ceremonia inaugural fue encabezada por Jorge Alberto Vale Sánchez, titular del ISIPD, en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. En su discurso, resaltó el compromiso del actual gobierno con una política pública de inclusión y fomento al deporte adaptado.

El director del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, destacó el esfuerzo y disciplina de los atletas, reconociendo también el papel de entrenadores y familiares como piezas fundamentales. No obstante, el reto para la administración estatal será garantizar que estos deportistas cuenten con recursos suficientes para competir en igualdad de condiciones frente a delegaciones de otros estados.

En la ceremonia también estuvieron presentes, Lucía Silvestre, directora operativa del INSUDE; Elton Emanuel Olachea Arce, director del Deporte en Los Cabos; y Guillermo Ortalejo Hernández, director municipal del Deporte en La Paz.

