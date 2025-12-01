Eternidad: Elizabeth Olsen se reencuentra con sus dos amores en el limbo.

La película Eternidad se presenta como una propuesta de fantasía y comedia romántica que explora profundamente el significado del amor y las decisiones cruciales de la vida.

La cinta se estrena el 4 de diciembre en Cinépolis y cuenta con el respaldo de Garantía Cinépolis. Está dirigida por el cineasta irlandés David Freyne y es protagonizada por Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner.

El trama

La trama se desarrolla en un limbo al que llegan las almas de las personas recién fallecidas. Allí, tienen un plazo de una semana para decidir el lugar donde permanecerán por la eternidad.

La historia sigue a Joan (interpretada por Olsen), quien en este espacio se reencuentra con dos personas que marcaron su existencia: Luke (Turner), su primer esposo que murió en la guerra, y Larry (Teller), su segundo esposo y padre de su familia.

En medio de recuerdos y emociones que resurgen, Joan debe observar aquello que la definió y tomar una decisión sobre su destino final. La película utiliza una propuesta visual imaginativa, mostrando representaciones simbólicas de deseos como veranos eternos o viajes a Europa. Las actuaciones de Olsen, Teller y Turner se destacan por su naturalidad y honestidad.

Elenco de primer nivel y visión fresca

La película es protagonizada por Elizabeth Olsen (conocida por Avengers: Endgame, 2019) en el papel de Joan. A ella se unen Miles Teller (Whiplash, 2014), quien interpreta a Larry, y Callum Turner (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, 2018), quien da vida a Luke.

El cineasta irlandés David Freyne (The Cured, 2017) es el encargado de la dirección. Freyne incorpora influencias de clásicos del romance, la fantasía y la comedia, dando un equilibrio fresco al género. Las actuaciones de Olsen, Teller y Turner destacan por su naturalidad y su honestidad.