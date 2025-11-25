Mexicanos deberán tramitar ETIAS para ingresar al Espacio Schengen a partir de 2025
La Unión Europea confirmó que, a partir de 2025, los ciudadanos mexicanos deberán gestionar la autorización ETIAS para poder ingresar a los países que conforman el Espacio Schengen.
Aunque no se trata de una visa, este permiso electrónico será obligatorio para viajes de turismo, negocios o tránsito, permitiendo estancias máximas de 90 días en un periodo de 180 días.
De acuerdo con autoridades europeas, el ETIAS forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad fronterizamediante la verificación anticipada de los viajeros.
El proceso se realizará completamente en línea y tendrá una vigencia de tres años, o hasta que el pasaporte del solicitante expire.
Para tramitarlo, se requerirá un pasaporte mexicano vigente, correo electrónico, tarjeta bancaria y la respuesta a un formulario con datos personales, historial de viajes y preguntas de seguridad.
El registro tomará solo unos minutos, y la mayoría de las solicitudes serán aprobadas casi de inmediato. Sin embargo, algunas podrían requerir un análisis adicional.
La Unión Europea recordó que contar con el ETIAS no garantiza la entrada automática, ya que los oficiales fronterizos podrán solicitar documentos adicionales como comprobantes de hospedaje, fondos económicos, seguro de viaje o boleto de regreso.
La nueva medida busca agilizar los procesos migratorios y mejorar el control de visitantes, por lo que se recomienda a los mexicanos que planeen viajar a Europa mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y gestionar su autorización.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO