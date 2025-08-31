Etiopía conquista el Maratón CDMX 2025 en ramas varonil y femenil

El Maratón CDMX 2025 confirmó el dominio africano en las pruebas de fondo. Etiopía se llevó la victoria en ambas ramas de la edición 42.

En la competencia varonil, Abate cruzó la meta con un tiempo de 2:11:17. El ritmo lo mantuvo en la punta hasta llegar al Zócalo capitalino. El keniano Benard Kipkorir Na fue segundo con 2:11:28. El tercer lugar correspondió al también keniano y ex campeón Edwin Kiprop Kiptoo, quien finalizó en 2:13:07.

La rama femenil fue liderada por Gudeta Borecha, quien registró 2:28:36. La peruana Lizaida Thalía Valdivia ocupó el segundo lugar con 2:32:28. El tercero fue para Ruth Danies Albert Jebet, de Baréin, que cerró con 2:32:47.

El evento reunió a más de 30 mil corredores. La salida fue en el Estadio Olímpico Universitario y la meta en el Zócalo, tras recorrer 42.195 kilómetros. Esta edición también conmemoró el 700 aniversario de la fundación de México-Tenochtitlan.

Con estos resultados, Etiopía reafirma su hegemonía en el atletismo de fondo. El país africano dejó claro su dominio en una de las carreras más importantes de América Latina.