Estados Unidos ataca embarcación en aguas internacionales; confirman un muerto

El gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra una embarcación en aguas internacionales, como parte de una operación de seguridad marítima basada en información de inteligencia.

De acuerdo con los reportes oficiales, la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico, lo que activó los protocolos de interdicción.

Durante la acción, se produjo un enfrentamiento que derivó en la muerte de una persona, cuyo estatus aún no ha sido detallado por las autoridades.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la operación se realizó fuera de jurisdicciones nacionales, en cumplimiento del derecho internacional, y tenía como objetivo combatir el tráfico de drogas que opera en corredores marítimos estratégicos.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones adicionales ni sobre la nacionalidad de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si la embarcación formaba parte de una red criminal transnacional

