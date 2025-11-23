EU está listo para entrar en una nueva fase de operaciones contra Venezuela

Nueva etapa de presión sobre Maduro

Estados Unidos se prepara para lanzar una nueva fase de operaciones contra Venezuela en los próximos días, según revelaron a Reuters cuatro funcionarios estadounidenses. La administración de Donald Trump busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en medio de un deterioro de las relaciones bilaterales.

Aunque no se conoce el alcance ni el momento exacto de las acciones, dos de los funcionarios señalaron que operaciones encubiertas podrían ser la primera parte de esta nueva estrategia.

Lee más: BCS buscará atraer turismo del Mundial 2026 con paquetes y rutas especiales

Declaraciones oficiales y silencio en Caracas

Un alto funcionario estadounidense afirmó que Trump está dispuesto a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para frenar el tráfico de drogas y llevar a los responsables ante la justicia.

El Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca y la CIA declinó comentar. Por su parte, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a las solicitudes de información.

Acusaciones y respuestas

Washington acusa a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y planea designar al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Maduro niega las acusaciones y asegura que Estados Unidos busca controlar el petróleo venezolano.

El mandatario, en el poder desde 2013, advirtió que los ciudadanos y militares resistirán cualquier intento de derrocarlo. También expresó que las diferencias deben resolverse mediante la diplomacia y dijo estar dispuesto a dialogar cara a cara.

Movimientos militares en el Caribe

Desde hace meses, Estados Unidos ha concentrado fuerzas en el Caribe. El portaaviones Gerald R. Ford llegó el 16 de noviembre acompañado de siete buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35.

Hasta ahora, las operaciones se han centrado en el combate al narcotráfico. Desde septiembre, las tropas estadounidenses han realizado 21 ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas, con al menos 83 muertos.

Grupos de derechos humanos han condenado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales y algunos aliados de Washington expresaron preocupación por posibles violaciones al derecho internacional.

Escenarios de resistencia en Venezuela

El ejército venezolano, debilitado por bajos salarios y falta de equipo, reconoce su desventaja frente a la potencia militar estadounidense.

Ante un posible ataque, el gobierno de Maduro ha considerado una estrategia de “resistencia prolongada”, basada en tácticas de guerrilla y sabotaje en más de 280 localidades.

Un conflicto con múltiples frentes

La tensión entre ambos países combina acusaciones de narcotráfico, despliegues militares y advertencias diplomáticas. Mientras Washington evalúa nuevas opciones, Caracas insiste en que cualquier intento de intervención será enfrentado con resistencia.