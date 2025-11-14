Marco Rubio asegura que Estados Unidos no enviará tropas a México

El secretario estadounidense Marco Rubio dejó claro que Estados Unidos no tiene intención de enviar tropas a México para enfrentar a los cárteles, aun cuando la violencia ha aumentado en distintas zonas del país. Explicó que la relación entre ambos gobiernos está en uno de sus “mejores momentos” y que el apoyo se limitará a equipo, capacitación e intercambio de inteligencia, siempre y cuando México lo solicite.

La declaración ocurre tras una serie de hechos violentos recientes, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, que ha generado preocupación dentro y fuera del país. Aun así, Washington reiteró que respetará plenamente la soberanía mexicana y que no habrá intervenciones militares unilaterales.

Rubio detalló que la estrategia de Estados Unidos se basa en reforzar la cooperación antinarcóticos, lo que incluye compartir información clave, apoyar en tareas de seguimiento y ofrecer entrenamiento a fuerzas de seguridad mexicanas. Con esto, afirmó, se busca enfrentar al crimen organizado sin necesidad de presencia militar estadounidense en territorio nacional.

Especialistas en seguridad señalan que esta postura evita sentar un precedente de intervención directa, pero recuerdan que los cárteles continúan siendo un desafío complejo que requiere esfuerzos coordinados. Por ahora, las acciones conjuntas entre ambos países se enfocan en inteligencia y apoyo técnico, mientras México mantiene el control total de los operativos dentro de su territorio.

