Euphoria 3 en 2026: Rue Bennett en México, fichajes estelares y un matrimonio inesperado

EUPHORIA finalmente confirmó su fecha de regreso oficial y los impactantes detalles de su trama. La tercera temporada de la aclamada serie original de HBO Max se estrenará globalmente el 3 de abril de 2026, luego de casi cuatro años de ausencia en la plataforma. Los avances fueron revelados por el creador, Sam Levinson, durante un evento en Londres este miércoles.

El elenco original, que incluye a Zendaya (Rue Bennett), Jacob Elordi (Nate) y Sydney Sweeney (Cassie), retomará sus personajes en una entrega que el director ha calificado como “la mejor temporada hasta la fecha”.

El impactante destino de Rue Bennett en México

La ficción contará con un salto temporal de cinco años, tiempo suficiente para que los personajes hayan pasado por la universidad o se hayan establecido laboralmente. Este cambio narrativo sitúa a los protagonistas en un punto distinto de sus vidas.

La historia de la protagonista, Rue Bennett (Zendaya), se retomará al sur de la frontera, en México. Allí, Rue se encuentra endeudada con Laurie (Martha Kelly) e intentará encontrar “formas muy innovadoras de saldarla”.

Fichajes estelares y nuevos caminos

El regreso de Euphoria incluirá nuevas incorporaciones, destacando la participación especial de la cantante española Rosalía. También se suma al elenco la mítica actriz y sex symbol de los 90, Sharon Stone.

Otros personajes también tomarán nuevos rumbos en esta tercera temporada. Jules (Hunter Schafer) estudiará en una escuela de arte. Mientras tanto, Maddy (Alexa Demie) trabajará en Hollywood dentro de una agencia de talentos.

Alertas y formato de estreno

La serie de HBO Max continuará explorando temas intensos como el consumo de drogas, el sexo, el crimen, la traición y la autodestrucción, manteniendo la estética cargada y emocionalmente intensa que la caracteriza.

La tercera temporada constará de ocho episodios que, como es tradición en las producciones de HBO, llegarán semanalmente cada domingo a la plataforma. El estreno de Euphoria 3 es uno de los lanzamientos más esperados de HBO Max para 2026, junto a otras series importantes como El Caballero de los Siete Reinos y la tercera temporada de La Casa del Dragón.