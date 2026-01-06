Europa cierra filas con Dinamarca y advierte a Trump: Groenlandia no está en venta

Los principales líderes europeos expresaron este martes un respaldo político explícito a Dinamarca y a Groenlandia frente al renovado interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por hacerse con el control de la isla ártica, un territorio cuya relevancia estratégica ha vuelto al centro del tablero geopolítico internacional.

La declaración conjunta, suscrita por Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, dejó un mensaje directo: Groenlandia pertenece a su pueblo y cualquier decisión sobre su futuro compete exclusivamente a las autoridades groenlandesas y al Estado danés, sin espacio para presiones externas ni negociaciones unilaterales.

El posicionamiento europeo surge en un contexto de creciente tensión en el Ártico, una región que ha pasado de ser periférica a convertirse en un eje clave de seguridad y defensa, en particular por su ubicación entre Europa y Norteamérica y su papel dentro de la arquitectura estratégica de la OTAN.

Los firmantes subrayaron que la seguridad del Ártico debe construirse de manera colectiva junto con los aliados de la Alianza Atlántica, incluido Estados Unidos, y recordaron que la OTAN ha definido a esta región como una prioridad ante el aumento de la competencia global y la necesidad de disuadir a potenciales adversarios.

En ese marco, los gobiernos europeos señalaron que han incrementado su presencia, actividades e inversiones en el Ártico, una señal de que el respaldo a Dinamarca no es solo diplomático, sino también operativo, en momentos en que el equilibrio de poder en el norte del planeta adquiere un peso estratégico sin precedentes.

El nuevo episodio de fricción se intensificó luego de que Donald Trump reiterara públicamente su intención de apoderarse de Groenlandia, al afirmar que Estados Unidos “la necesita absolutamente” por razones de defensa, un argumento que ya había provocado rechazo internacional durante su anterior presidencia.

La inquietud entre los aliados de Washington se amplificó tras una reciente operación militar estadounidense que derivó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un hecho que reavivó temores sobre posibles acciones unilaterales de Estados Unidos en territorios considerados estratégicos, incluso dentro del entorno de la OTAN.

Groenlandia, la isla más grande del mundo con una población cercana a las 57 mil personas, no es un miembro independiente de la OTAN, pero está protegida por la pertenencia de Dinamarca a la alianza, mientras su valor geopolítico se refuerza tanto por su rol en el sistema de defensa antimisiles estadounidense como por su riqueza mineral, clave en la competencia por reducir la dependencia de exportaciones chinas.

