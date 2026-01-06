Europa Responde: reclaman a Trump respeto por la soberanía

Los líderes de las principales potencias europeas han alzado la voz. En el marco de la cumbre sobre Ucrania celebrada en París, exigieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que respete la soberanía de Groenlandia. La declaración conjunta, firmada por Francia, Alemania, Polonia, Italia, España, el Reino Unido y Dinamarca, subraya que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que solo a Dinamarca y Groenlandia les compete decidir sobre sus asuntos.

La reacción europea surge tras una serie de declaraciones por parte de Trump y su círculo, donde se ha insinuado la posibilidad de anexionar la vasta isla ártica por motivos de “seguridad nacional”. Stephen Miller, asesor de Trump, llegó a afirmar que Estados Unidos, como superpotencia, se comportaría como tal, incluso recurriendo a la fuerza si fuera necesario. Estas afirmaciones han provocado una condena unánime en el continente.

La declaración europea, a la que se han sumado posteriormente países como Portugal y Países Bajos, no solo respalda a Dinamarca, país miembro de la OTAN y la Unión Europea al que pertenece Groenlandia como territorio autónomo, sino que también propone a Estados Unidos reforzar la seguridad en el Ártico de manera colectiva, bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha agradecido el apoyo europeo y ha instado a Estados Unidos a buscar un “diálogo respetuoso a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados”.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha sido contundente al señalar que un ataque militar estadounidense a otro país de la OTAN “detendría todo, incluida la OTAN”, subrayando la gravedad de las amenazas de Trump. Canadá, a través de su primer ministro Mark Carney, también se ha alineado con Europa en su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Dinamarca y Groenlandia.

