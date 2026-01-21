Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 21 de Enero, 2026
HomeInternacionalGolpe histórico al narcotráfico: Europol desmantela la mayor red de drogas sintéticas en la UE
Internacional

Golpe histórico al narcotráfico: Europol desmantela la mayor red de drogas sintéticas en la UE

La operación conjunta permitió el desmantelamiento de 24 laboratorios clandestinos y la incautación de casi 300 toneladas de sustancias químicas y estupefacientes
21 enero, 2026
0
9
Europol desmantela

Policia Nacional España

En lo que ha sido calificado como un golpe sin precedentes, Europol anunció el éxito de la mayor operación contra la producción de drogas sintéticas en la historia de la Unión Europea. La acción coordinada entre diversos países como  España, Bélgica, República Checa, Alemania, Países Bajos y Poloniam permitió desarticular una red criminal de gran escala dedicada a la fabricación de sustancias como metanfetaminas y MDMA.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad lograron desmantelar 24 laboratorios clandestinos de alta capacidad, donde se procesaban químicos para su distribución en el mercado negro europeo y global.

Resultados del operativo:

  • Incautaciones récord

  • Se aseguraron casi 300 toneladas de sustancias, entre drogas terminadas y precursores químicos.

  • Detenciones: Múltiples personas vinculadas a organizaciones criminales transnacionales fueron puestas a disposición de la justicia.

  • Logística: Se incautó maquinaria de última generación utilizada para la producción industrial de estupefacientes.

Impacto global

Europol destacó que este operativo no solo afecta el suministro de drogas en Europa, sino que debilita las finanzas de grupos criminales que operan con ramificaciones en otros continentes. El uso de precursores químicos provenientes de diversas regiones subraya la necesidad de una cooperación internacional cada vez más estrecha para frenar el flujo de drogas sintéticas, un problema que también afecta severamente a México y Estados Unidos.

Esta operación marca un hito en la estrategia de seguridad europea, enfocada ahora en atacar el corazón financiero y productivo de los cárteles internacionales, eliminando la capacidad de fabricación antes de que el producto llegue a las calles.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEuropaNarcotráfico
Articulo anterior

Verástegui desata polémica al llamar a Trump como “el mejor presidente que ...

Siguiente articulo

Investigan homicidio de una mujer por arma de fuego en Guerrero Negro