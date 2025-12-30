Eurostar suspende todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

Eurostar suspendió este martes la totalidad de sus servicios ferroviarios entre Londres y las principales capitales europeas —París, Bruselas y Ámsterdam— tras un incidente técnico registrado en el túnel bajo el canal de la Mancha, una de las infraestructuras clave del transporte continental. La interrupción ocurrió en uno de los periodos más saturados del año, entre Navidad y Año Nuevo, lo que amplificó el impacto para miles de pasajeros.

La causa inmediata del colapso fue un problema de alimentación eléctrica en el túnel, situación que derivó en la detención de un shuttle dentro de la infraestructura subterránea. Eurostar confirmó que este fallo obligó a suspender todos los trayectos con origen o destino en Londres hasta nuevo aviso, mientras se evaluaba la magnitud del incidente y se realizaban las reparaciones necesarias.

El alcance de la suspensión fue más allá de lo inicialmente previsto, ya que el propio sitio web de Eurostar reflejó la cancelación de trenes entre París y Bruselas que no atraviesan el túnel. Aunque la empresa no aclaró de inmediato si estas cancelaciones estaban directamente relacionadas con el incidente eléctrico, el efecto dominó dejó en evidencia la fragilidad de la red ante fallas críticas.

Getlink, operador del túnel del canal de la Mancha, confirmó que el incidente ocurrió durante la mañana y estuvo vinculado a un fallo en el suministro energético que alimenta a los trenes en el interior del túnel. La empresa indicó que fue necesaria una intervención técnica directa sobre los cables eléctricos, labores que se encontraban en marcha para restablecer el servicio.

Las autoridades del túnel anticiparon una reanudación progresiva del tráfico ferroviario a partir de las 14:00 horas, tiempo local, aunque sin garantías inmediatas de normalidad total. Este tipo de reinicio escalonado suele implicar retrasos y ajustes operativos que se prolongan durante varias horas, incluso después de que la infraestructura vuelve a estar técnicamente disponible.

Eurostar, por su parte, recomendó desde las primeras horas del incidente que los pasajeros aplazaran sus viajes programados para este martes y optaran por fechas posteriores. La empresa no detalló de inmediato los mecanismos de compensación o reprogramación, aunque en situaciones similares suele ofrecer cambios sin costo o reembolsos parciales.

La interrupción subrayó la alta dependencia del transporte ferroviario transfronterizo en Europa respecto al túnel del canal de la Mancha, por donde circulan diariamente miles de personas entre el Reino Unido y el continente. Un solo fallo técnico en este punto neurálgico es suficiente para paralizar rutas estratégicas que conectan centros financieros, turísticos y políticos.

El incidente también reavivó el debate sobre la resiliencia de las infraestructuras críticas en momentos de máxima demanda. En un contexto de viajes masivos por las fiestas de fin de año, cualquier interrupción adquiere una dimensión mayor, tanto por el volumen de pasajeros afectados como por la limitada capacidad de alternativas inmediatas.

