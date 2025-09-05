Evacúan edificio en CSL por deslave; autoridades evalúan riesgos y preparan cambios al reglamento

Un deslave en un cerro de la colonia Lienzo Charro, en Cabo San Lucas, obligó a evacuar a seis familias que habitaban un edificio cercano. Aunque la estructura no presenta daños visibles, las autoridades alertan sobre la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos desprendimientos.

Roberto Flores Rivera, director general de Desarrollo Urbano, confirmó que se llevarán a cabo estudios especializados de mecánica de suelos para evaluar la seguridad del inmueble y la zona afectada.

“Invitamos a un experto en taludes de montaña para realizar un análisis puntual que determine si el cerro es seguro y si se podrá regresar a habitar el edificio. En conjunto con la administradora y el ingeniero, se evaluarán las condiciones físicas del cerro”, explicó.

Flores Rivera añadió que esta situación impulsará una revisión y actualización del reglamento de construcciones, con el objetivo de implementar normas más precisas y estrictas que prevengan riesgos similares en el futuro.

“La nueva norma estará acorde a los recientes sucesos y permitirá ser más puntuales en la regulación”, señaló.

Por su parte, Protección Civil indicó que, aunque el edificio no sufrió daños directos, la saturación del suelo y las intervenciones previas en el cerro mantienen la zona en condición vulnerable, por lo que la vigilancia y prevención continuarán siendo prioritarias.