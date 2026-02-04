Evacuan 50 personas en Rosarito BC por fuga en ducto de Pemex

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito desplegó un operativo de emergencia en la zona de Real de Rosarito, Baja California (BC), tras el reporte de una fuga en un ducto de Pemex. La situación obligó al aseguramiento preventivo de las inmediaciones para evitar un posible incendio derivado de la salida de hidrocarburos. Personal especializado de la paraestatal trabajó conjuntamente con las autoridades locales para mitigar cualquier peligro de explosión.

La medida de seguridad incluyó la evacuación de 50 residentes localizados a un kilómetro a la redonda del punto crítico. Según informó la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito, el desalojo se realizó de manera ordenada y sin incidentes adicionales. El personal técnico de Pemex se encargó de la supervisión directa del ducto para sellar la avería y garantizar que no hubiera mayores filtraciones.

Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, señaló que los Bomberos de Tijuana brindaron apoyo inmediato para contener el posible incendio en la infraestructura de Baja California. La intervención oportuna evitó que la fuga escalara a una tragedia mayor en esta zona de Rosarito, permitiendo que las labores de vigilancia se mantuvieran bajo estricto control durante varias horas.

Históricamente, la infraestructura de Pemex en el estado de BC, particularmente en el municipio de Rosarito, es vital para el suministro de energía. Debido a la cercanía de asentamientos urbanos con los ductos de hidrocarburos, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Playas de Rosarito mantiene protocolos de respuesta rápida para prevenir una explosión que pudiera afectar a la población civil.

Al finalizar las inspecciones, las autoridades confirmaron que el área es segura y no hay riesgo de nuevo incendio. Se autorizó el regreso de los evacuados a sus viviendas en Rosarito. Se recordó a la ciudadanía la importancia de no acercarse a las zonas de derecho de vía de los ductos para evitar accidentes relacionados con la red de Baja California.

