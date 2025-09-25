Evacúan Prepa 6 de la UNAM por amenaza de bomba en la CDMX

A dos días del ataque en el CCH Sur, donde un estudiante asesinó a un compañero e hirió a un trabajador, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfrentó este miércoles una nueva crisis al evacuar la Escuela Nacional Preparatoria 6 (Prepa 6) por una amenaza de bomba, lo que generó alarma entre alumnos y autoridades.

De acuerdo con el reporte, el desalojo se realizó de manera preventiva luego de que un padre de familia informara que su hija recibió un mensaje donde se advertía que presuntos porros acudirían a agredir estudiantes alrededor de las 15:00 horas. En el sitio fue hallada una hoja de cuaderno con la frase que aseguraba que había una bomba en el plantel.

Autoridades de la UNAM confirmaron que la revisión en la Prepa 6 no arrojó hallazgos de explosivos, pero las labores de búsqueda se mantuvieron durante la tarde. Las medidas de seguridad incluyeron la presencia continua de elementos policiacos en las inmediaciones para descartar riesgos de violencia.

El operativo involucró el despliegue de equipos especializados, que inspeccionaron salones, pasillos y áreas comunes de la Escuela Nacional Preparatoria 6. Además, personal docente y administrativo fue desalojado junto con los alumnos, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de incidentes en la Ciudad de México (CDMX).

Este nuevo incidente incrementó la preocupación de la comunidad de la UNAM, que desde el ataque en el CCH ha exigido mayores medidas de seguridad y acciones contra los grupos de porros que suelen generar violencia en los planteles.

Vecinos de la zona reportaron intensa movilización policiaca y el cierre parcial de calles aledañas a la Prepa 6, lo que ocasionó afectaciones en el tránsito vehicular. Los equipos de emergencia permanecieron hasta que se descartó por completo la amenaza.

Colectivos de estudiantes de la UNAM advirtieron que continuarán con protestas frente a Rectoría para exigir protocolos más estrictos que impidan la entrada de porros a los planteles y que garanticen la protección de los alumnos.