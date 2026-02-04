Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 3 de Febrero, 2026
Seguridad

Evacuan 135 personas en en centro de Tijuana por fuga de gas

En la ciudad de Tijuana, una fuga de gas obligó a evacuar personas y negocios del primer cuadro del municipio
3 febrero, 2026
Tijuana, evacuan 135 personas por fuga de gas en el centro

35 personas y 31 negocios fueron el saldo de un operativo preventivo que mantuvo cerrada la zona del Centro de la ciudad de Tijuana tras registrarse este martes una fuga de gas en el primer cuadro del municipio fronterizo.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Revolución y calle Octava, donde se detectó una fuga de gas activa luego de un reporte ciudadano al número de emergencias. Al arribar al sitio, el Cuerpo de Bomberos confirmó daños en una tubería de ocho pulgadas, ocasionados por maquinaria que realizaba trabajos de excavación en la banqueta.

De acuerdo con información oficial, como medida preventiva fueron evacuados 135 personas y 31 negocios, comprendidos entre las calles Séptima, Octava y Novena, a fin de reducir cualquier riesgo a la población.

En las labores participaron tres estaciones del Cuerpo de Bomberos, que realizaron acciones de control y mitigación, además de coordinarse con la empresa propietaria de la línea de gas para efectuar la reparación correspondiente.

Elementos de la Policía Municipal colaboraron en la seguridad perimetral, manteniendo cerrada la zona mientras se desarrollaban los trabajos de reparación y verificación.

La intervención de los cuerpos de seguridad permitió evitar personas lesionadas o daños mayores, y una vez sellada la fuga de gas, las autoridades autorizaron el regreso paulatino de vecinos y comerciantes en Tijuana.

  Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

