La actriz Evangeline Lilly confirma que padece daño cerebral tras accidente en Hawaii

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel en las películas de Marvel y la serie Lost, anunció que ha sido diagnosticada con daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en Hawaii en mayo de 2025. La intérprete canadiense detalló en sus redes sociales que los estudios médicos muestran una afectación generalizada del funcionamiento cerebral, y que el proceso de rehabilitación será extenso.

Según el relato compartido por Evangeline Lilly, el accidente ocurrió cuando se desmayó en una playa de Hawaii y cayó de cara contra una roca, provocando un traumatismo craneoencefálico. Los análisis posteriores con tomografías revelaron que casi todas las zonas de su cerebro “funcionan a una capacidad reducida”, lo que llevó al diagnóstico de daño cerebral.

En un video publicado en Instagram, Lilly explicó que este diagnóstico le brindó claridad sobre el origen de los síntomas que había experimentado, descartando que se debieran únicamente a otros factores como la perimenopausia. Añadió que ahora trabajará con especialistas para entender mejor la lesión y comenzar el tratamiento médico que permita abordar las secuelas.

Impacto en su vida y carrera

La actriz de Marvel señaló que la experiencia le ha forzado a disminuir su ritmo de vida. Evangeline Lilly compartió que este hecho le permitió pasar unas fiestas decembrinas más tranquilas, algo inusual para ella en años recientes. Aunque su mensaje incluyó gratitud por el apoyo recibido de seguidores y colegas de la industria, también reconoció que revertir las deficiencias generadas por el daño cerebral será un desafío difícil.

La actriz, de 46 años, no tiene proyectos cinematográficos confirmados por el momento y ya había reducido su actividad profesional antes del accidente. Su trayectoria incluye papeles destacados en el Universo Cinematográfico de Marvel como Hope Van Dyne en la saga Ant-Man and The Wasp, además de apariciones en Lost y otras producciones cinematográficas y televisivas.

Respuesta del público y próximos pasos

Desde que compartió su diagnóstico de daño cerebral, seguidores y figuras del medio han expresado mensajes de solidaridad. Lilly mencionó que continuará bajo supervisión médica durante 2026 para monitorear su evolución y explorar posibles tratamientos para la lesión sufrida.

Lee más: MrBeast lanza Beast Games 2 y confirma a Eugenio Derbez como participante

Este pronunciamiento de Evangeline Lilly aporta nuevos detalles sobre las secuelas de su accidente y abre un capítulo en torno a la salud y la carrera de una de las figuras más visibles del cine contemporáneo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.