Los eventos deportivos más esperados del 2026: Mundial, Olímpicos, F1 y más

Un año cargado de emociones deportivas

El calendario deportivo de 2026 promete emociones sin precedentes. Será un año marcado por el regreso de grandes competencias internacionales y por eventos que atraerán la atención de millones de aficionados en todo el mundo.

El Mundial de Futbol 2026: pasión compartida

El evento más esperado es, sin duda, la Copa Mundial de la FIFA, que por primera vez se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, será sede de partidos inaugurales y fases clave. Esto consolida al país como epicentro de la pasión futbolera.

Juegos Olímpicos de Invierno: innovación y equidad

Del 6 al 22 de febrero, Italia recibirá los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina d’Ampezzo.

Será una edición histórica por su equilibrio de género y por el debut del ski mountaineering como disciplina olímpica.

Super Bowl 60: el espectáculo más visto

El Super Bowl 60 se jugará en Santa Clara, California, en febrero de 2026.

Este evento es uno de los más vistos del planeta y marcará el inicio de un año cargado de competencias de alto nivel.

Fórmula 1: motores híbridos y nuevas reglas

La temporada 2026 de la Fórmula 1 será clave por la introducción de nuevos motores híbridos y cambios en el reglamento técnico.

Estas modificaciones prometen revolucionar la competencia y atraer aún más seguidores.

Tenis y ciclismo: clásicos que no fallan

Los cuatro Grand Slams de tenis —Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open— seguirán siendo citas obligadas para los amantes del deporte blanco.

En ciclismo, el Tour de Francia y la Vuelta a España mantendrán su prestigio como pruebas de resistencia y espectáculo.

Béisbol y otras disciplinas

La Serie Mundial de Béisbol y la Serie del Caribe volverán a reunir a los mejores equipos del continente.

Además, habrá torneos internacionales de artes marciales mixtas, boxeo y competencias de atletismo que completan un calendario vibrante.

Un año inolvidable para el deporte

El 2026 será un año inolvidable para los aficionados al deporte.

Con el Mundial de Futbol como eje central, acompañado por los Juegos Olímpicos de Invierno, el Super Bowl, la Fórmula 1 y los grandes torneos de tenis y ciclismo, el calendario promete emociones constantes y un despliegue global de talento y pasión.

