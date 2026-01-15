Evidencian en Chile canibalismo en el sapo de Atacama tras metamorfosis

Un hallazgo inédito en la herpetología sudamericana encendió las alertas científicas tras confirmarse, por primera vez, un caso de canibalismo en el sapo de Atacama en una etapa posterior a la metamorfosis. El comportamiento fue registrado en el norte de Chile y representa un giro relevante en la comprensión ecológica de esta especie endémica que habita uno de los ambientes más extremos del planeta.

La observación fue realizada en la localidad de Quebradita, en la comuna de Freirina, Región de Atacama, donde un juvenil de mayor tamaño del sapo atacameño fue documentado engullendo por completo a otro individuo más pequeño. La secuencia fue captada mediante registro fotográfico y posteriormente analizada como parte de un estudio formal que hoy se considera el primer antecedente de este tipo para la especie Rhinella atacamensis.

El valor científico del registro radica en que el canibalismo en anfibios suele asociarse principalmente a fases larvarias, cuando los recursos son escasos y la competencia es intensa. En este caso, los individuos involucrados ya habían superado la metamorfosis, una etapa en la que este tipo de conducta resulta excepcional y difícilmente documentada, incluso a nivel internacional.

El estudio fue liderado por Ignacio Garrido-Muñoz, estudiante de medicina veterinaria e integrante del Proyecto Anfibia, quien explicó que el ejemplar caníbal presentaba un desarrollo corporal mayor al del resto de los juveniles observados, aunque aún no alcanzaba la madurez sexual. Tras consumir a su presa, el individuo permaneció inmóvil y no mostró nuevos intentos de depredación, pese a la cercanía de otros congéneres.

Las condiciones ambientales del Desierto de Atacama aparecen como un factor clave para entender este comportamiento. La baja disponibilidad de alimento, el hacinamiento en pequeñas charcas y la alta densidad poblacional derivada de la estrategia reproductiva de estos bufónidos configuran un escenario propicio para la competencia extrema. A ello se suma el estrés ambiental propio de una de las zonas más áridas del mundo.

El sapo de Atacama es una especie endémica del norte chileno, con una distribución que va desde Paposo, en la Región de Antofagasta, hasta Las Chilcas, en Valparaíso, siempre asociada a oasis, quebradas y cursos de agua temporales. La fragmentación de sus poblaciones y la inestabilidad ecológica de su hábitat refuerzan la importancia de comprender cómo estas dinámicas influyen en su supervivencia.

Aunque el canibalismo no es ajeno al mundo de los anfibios y ha sido registrado en otras especies chilenas como Alsodes barroi, Calyptocephalella gayi y Telmatobufo ignotus, el caso del sapo atacameño aporta información inédita al género Rhinella. El registro abre nuevas preguntas sobre si este comportamiento podría representar una estrategia de supervivencia o una señal de estrés que, a largo plazo, ponga en riesgo la permanencia de estas poblaciones.

El hallazgo no solo amplía el conocimiento sobre la biología del sapo de Atacama, sino que también ofrece una ventana para analizar cómo las especies responden a entornos cada vez más hostiles. En un contexto de cambio climático y degradación ambiental, comprender estas conductas resulta clave para diseñar estrategias de conservación más precisas y efectivas.

