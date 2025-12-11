Cómo evitar excesos en Navidad y Año Nuevo: estas son las recomendaciones de nutriólogos

Las celebraciones decembrinas suelen estar acompañadas de platillos abundantes, bebidas azucaradas y horarios irregulares, un escenario que, según especialistas en nutrición, puede derivar en malestares digestivos o desbalances en personas con padecimientos crónicos. Ante ello, recomiendan adoptar medidas simples para mantener el equilibrio durante Navidad y Año Nuevo sin renunciar a la convivencia.

El manejo de las porciones es uno de los puntos clave. Nutriólogos explican que reducir la cantidad sin eliminar alimentos tradicionales permite disfrutar sin caer en excesos. Servir platos pequeños, evitar repetir y priorizar preparaciones menos grasosas son prácticas que ayudan a mantener control sin restar sabor a la mesa festiva.

Mantener horarios de comida también influye en la estabilidad del organismo. Llegar con demasiada hambre a las cenas suele conducir a comer más de lo necesario. Por ello, sugieren consumir alimentos ligeros durante el día y no saltarse tiempos de comida, especialmente quienes tienen condiciones como diabetes o gastritis.

La hidratación es otro aspecto que suele descuidarse. Beber suficiente agua antes, durante y después de las reuniones reduce la sensación de apetito y ayuda a procesar alimentos más densos. Además, recomiendan alternar bebidas alcohólicas con agua o infusiones para evitar deshidratación y disminuir el consumo total de alcohol.

En el caso de los postres y antojos, la recomendación se centra en la moderación. Compartir porciones, elegir opciones con frutas o limitar el consumo a una sola ración permite disfrutar sin comprometer la salud. No se trata de prohibiciones, sino de tomar decisiones conscientes para evitar molestias posteriores.

Finalmente, la actividad física cobra relevancia en estas fechas. Caminar después de las comidas, mantenerse en movimiento o dedicar al menos 20 minutos a algún ejercicio ayuda a mejorar la digestión y compensar el incremento calórico típico de la temporada.

