Ex dueño de Score asegura que Baja Mil 2023 será histórica

La Paz.- Quien fuera el fundador de Score International y que vendería la marca en 2012 Sal Fish, apareció durante el registro de medios para la Baja Mil 2023, tras ya no ser parte de la empresa, Fish ahora trabaja en sus negocios internacionales.

Al respecto, Fish platico lo emocionante y expectante que está, por disfrutar de una Baja Mil que en esta ocasión y por aniversario de la empresa, partirá de La Paz y tendrá la meta en Ensenada, cuando durante más de 50 años fue todo lo contrario, por lo que el ex empresario de carreras afirmó que será un hecho histórico y muy importante de conocer cuál será la conclusión.

Debido al clima y a la temporada Baja en Ensenada, Fish sabe que durante su gestión esa era una intención de realizar la baja Mil desde la cenicienta del Pacífico hasta La Paz, pero al ser invertida en este año, es una apuesta que próximamente se sabrá si fue una decisión bien tomada.

“El mundo viene a Baja y Baja más corta, algunos de ellos por primera vez que nunca han corrido en una puntuación así y estoy seguro de que volverán, ya sabes, y este es un excelente evento, una excelente manera de mostrarle al mundo lo hermosa que es Baja California Sur […] en Ensenada en noviembre hay un poco de niebla y mucha gente allí está en California, Arizona y Nevada, simplemente se van a casa, así que es un cambio, es diferente, creo que la próxima semana dirán los corredores si realmente lo disfrutaron o costó más, estuve aquí justo antes de que comenzara el huracán y ya había muchos corredores aquí en La Paz, que no habrían estado aquí si no hubiera comenzado aquí, así que están probando algo nuevo y creo que eso es lo que admiro de este tipo de competencias”.

Reitero a los aficionados ser responsables, ya se conocen las medidas de seguridad, pero Fish conoce del medio y sabe que esos vehículos pasan a una velocidad importante, por lo que exhorta a todos los asistentes a tomar las medidas de seguridad pertinentes.

“Estos carros pasan muy rápido y no se detienen para nada, entonces sé que hay muchos aficionados ahí afuera que estarán como ya ha sido tradición por estos largos 50 años disfrutando el evento, pero háganlo con mucha precaución, las medidas son las mismas, no ponerse en curvas, no pasar por los caminos, no alterar a los conductores en sus recorridos entre otras, ellos están concentrados y ya tuvieron más de dos meses con los recorridos, por lo que hay que darles su espacio en la carrera”.