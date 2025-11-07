Ex policías municipales de Edomex fueron sentenciados por homicidio

Siete ex policías municipales del municipio de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y seis meses de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostró su responsabilidad en el delito de homicidio. La resolución fue emitida tras una investigación que forma parte de la Operación “Enjambre”, enfocada en indagar vínculos entre servidores públicos y hechos delictivos.

Los ex policías municipales identificados como Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torresy María Isabel Alanís Rodríguez fueron hallados culpables de participar en el asesinato de un hombre en la colonia La Libertad, en febrero de 2024.

De acuerdo con la FGJEM, el 9 de febrero del año pasado, la víctima se encontraba en un negocio de venta de alimentos en la calle Francisco Villa, cuando fue atacada por un grupo armado que descendió de dos vehículos compactos y abrió fuego en su contra, provocándole la muerte inmediata.

Las investigaciones establecieron que los ex policías municipales facilitaron el ataque al bloquear la vialidad con una patrulla oficial, lo que impidió el tránsito de otros vehículos y permitió la ejecución del homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que la acción fue planeada con la intención de asegurar la huida de los agresores.

El 8 de mayo pasado, autoridades federales y estatales detuvieron a Francisco Javier “N”, alias “El Javis” o “Aragón”, quien también se desempeñaba como elemento de Seguridad Pública en Nicolás Romero y es investigado por su posible participación en el mismo homicidio.

En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la propia FGJEM, en coordinación con policías municipales de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero.

El Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la intervención directa de los siete ex policías municipales, quienes habrían actuado de forma coordinada para obstruir la vialidad y encubrir la agresión. Las autoridades destacaron que la sentencia refuerza la política de cero tolerancia hacia servidores públicos involucrados en delitos graves.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que los ahora sentenciados deberán cumplir su condena en un centro penitenciario estatal, además de cubrir sanciones económicas y la reparación integral del daño a los familiares de la víctima.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO