Ex titular de Deporte Los Cabos afirma que su caso es político e intereses personales

Después de que se hiciera pública la inhabilitación de José Manuel “N”, ex titular del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM) en relación a las denuncias interpuestas en su contra, el ex titular del INDEM concedió una entrevista a CPS Noticias y Tribuna de México. Durante la entrevista, José Manuel “N” afirmó que la inhabilitación no estaba vinculada a las denuncias presentadas en su contra por acoso sexual y discriminación.

Recientemente, las víctimas afectadas por las conductas de acoso sexual y discriminación por parte de José Manuel “N” recibieron una notificación emitida por la Contraloría Municipal de Los Cabos. En dicha notificación, se informaba que el ex titular del Indem había sido declarado culpable de las denuncias y se le había impuesto una inhabilitación temporal de ocho meses en su cargo público.

Sin embargo, José Manuel “N” argumenta que la verdadera razón de su inhabilitación fue un supuesto mensaje en el cual hizo referencia a una de las víctimas, mencionando que esta persona “no era integrante de su equipo”. Según su declaración, esta comunicación fue malinterpretada y utilizada en su contra para justificar su inhabilitación.

“La Contraloría hace unas dos semanas; notificación que se puede encontrar en mi Facebook, me dio la resolución en donde dice que no encontraron pruebas suficientes (…) en lo que fue los temas de acoso sexual y eso”. “Los ocho meses en los que yo no puedo ser funcionario son simplemente porque por un mensaje (la única prueba) que yo le mandé a un disque amigo en el cual decía que una de las señoritas que están en el tema no era de mi equipo. En verdad yo no sabía que el decir que alguien no es de tu equipo ya te iban a sancionar por eso”.

Además, el exfuncionario afirmó que solo fue llamado en una ocasión por el Ministerio Público al inicio del proceso, aproximadamente hace un año. Según su versión, en ese momento las víctimas expresaron su deseo de conciliar, pero él decidió que las investigaciones debían seguir su curso, aceptando las consecuencias en caso de que se encontrara evidencia de un delito.

Por último, el ex servidor público aseguró que no ha cometido ningún delito y que todo este proceso es simplemente una cuestión de “política y de intereses políticos por un puesto”. Según sus declaraciones, estos factores han sido los responsables de que se haya desencadenado toda esta situación.