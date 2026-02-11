Clausuran extracción ilegal de agua en CSL; exalcalde defiende permisos del Pozo 5

La Conagua clausuró tomas ilegales en Cabo San Lucas por extracción irregular; Óscar Leggs afirma que el Pozo 5 El Chaparro cuenta con permisos y está conectado a la red.

Los Cabos, BCS.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la clausura temporal de dos tomas ilegales de agua en Cabo San Lucas, ubicadas en el acuífero de CSL, tras detectar que operaban sin acreditar la legalidad en la extracción y aprovechamiento del recurso.

La medida ocurre en medio de la crisis de agua en Los Cabos, particularmente en Cabo San Lucas, donde persisten reportes ciudadanos por los prolongados periodos de tandeo de agua.

Tras el anuncio, el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, aseguró que durante su administración se gestionaron en tiempo y forma los permisos para la exploración y perforación de pozos, entre ellos el Pozo 5 “El Chaparro”.

A través de un mensaje, señaló que el seguimiento operativo corresponde actualmente al OOMSAPAS Los Cabos y presentó evidencia de la interconexión del Pozo 5 al Acueducto Número 2, acción que —afirmó— permitiría reducir los días de espera en el tandeo en Cabo San Lucas.

“Clausuraron las tomas de agua que estaban en el pozo cinco que surtían a las pipas, y esa agua que mandaban en pipas a partir de hoy la están mandando a la colonia Lomas del Sol a través de la red. Para eso se consiguieron los permisos para poder hacer la perforación”, declaró.

LEE MÁS: Conagua clausura dos tomas ilegales de agua en Cabo San Lucas

De acuerdo con lo señalado, el volumen que anteriormente era distribuido mediante pipas ahora será incorporado directamente a la red hidráulica en Cabo San Lucas, con el objetivo de mejorar la presión y continuidad del servicio en diversas colonias.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO