Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 11 de Febrero, 2026
HomeLos CabosClausuran extracción ilegal de agua en CSL; exalcalde defiende permisos del Pozo 5
Los Cabos

Clausuran extracción ilegal de agua en CSL; exalcalde defiende permisos del Pozo 5

Tras las clausura de dos tomas ilegales en el acuífero de Cabo San Lucas; Óscar Leggs asegura que el Pozo 5 cuenta con permisos y está conectado a la red.
11 febrero, 2026
0
20

Foto: Especial

La Conagua clausuró tomas ilegales en Cabo San Lucas por extracción irregular; Óscar Leggs afirma que el Pozo 5 El Chaparro cuenta con permisos y está conectado a la red.

Los Cabos, BCS.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó sobre la clausura temporal de dos tomas ilegales de agua en Cabo San Lucas, ubicadas en el acuífero de CSL, tras detectar que operaban sin acreditar la legalidad en la extracción y aprovechamiento del recurso.

La medida ocurre en medio de la crisis de agua en Los Cabos, particularmente en Cabo San Lucas, donde persisten reportes ciudadanos por los prolongados periodos de tandeo de agua.

Tras el anuncio, el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, aseguró que durante su administración se gestionaron en tiempo y forma los permisos para la exploración y perforación de pozos, entre ellos el Pozo 5 “El Chaparro”.

A través de un mensaje, señaló que el seguimiento operativo corresponde actualmente al OOMSAPAS Los Cabos y presentó evidencia de la interconexión del Pozo 5 al Acueducto Número 2, acción que —afirmó— permitiría reducir los días de espera en el tandeo en Cabo San Lucas.

“Clausuraron las tomas de agua que estaban en el pozo cinco que surtían a las pipas, y esa agua que mandaban en pipas a partir de hoy la están mandando a la colonia Lomas del Sol a través de la red. Para eso se consiguieron los permisos para poder hacer la perforación”, declaró.

LEE MÁS: Conagua clausura dos tomas ilegales de agua en Cabo San Lucas

De acuerdo con lo señalado, el volumen que anteriormente era distribuido mediante pipas ahora será incorporado directamente a la red hidráulica en Cabo San Lucas, con el objetivo de mejorar la presión y continuidad del servicio en diversas colonias.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasOscar Leggs CastroPozo 5
Articulo anterior

SEDENA y UABCS estrechan lazos: Fomentan cultura de Seguridad Nacional entre universitarios

Siguiente articulo

Fuerte operativo en El Limoncito deja 9 detenidos, un abatido y arsenal ...