Exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, fue localizado con vida

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que el exalcalde de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, fue localizado con vida después de haber sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de noviembre. La institución informó que el exfuncionario se encuentra a salvo y bajo resguardo, mientras recibe atención médica y psicológica.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido la mañana de este jueves, las autoridades estatales señalaron que el hallazgo del exalcalde forma parte de las acciones de búsqueda emprendidas tras su desaparición. La FGE destacó que se siguieron los protocolos correspondientes para su atención inmediata.

Según la información oficial, la FGE de Michoacán activó una ficha de búsqueda y desplegó un operativo especial con apoyo de corporaciones estatales y federales en distintas zonas del estado. La dependencia explicó que el trabajo coordinado permitió localizar con vida a Alejandro Correa Gómez, aunque no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias de su hallazgo.

El exalcalde, de 41 años, había sido visto por última vez en la comunidad de Tierras Coloradas, perteneciente al municipio de Hidalgo, en la zona oriente de Michoacán. A partir de ese momento, se inició un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán indicó que Alejandro Correa Gómez permanece bajo resguardo institucional mientras se le brinda apoyo médico y psicológico, conforme a los protocolos aplicados en casos de personas localizadas.

Hasta este jueves, la FGE no ha revelado el lugar exacto donde fue encontrado ni las circunstancias que rodearon su desaparición. Sin embargo, la dependencia aseguró que la investigación continuará para esclarecer los hechos y determinar si existe algún delito relacionado con el caso.