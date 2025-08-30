Exalcalde de Las Minas, Veracruz, fue asesinado en Tlapacoyan

La violencia volvió a sacudir Veracruz con el asesinato del exalcalde de Las Minas, Melquiades N, y su hijo, ocurrido el jueves 28 de agosto en la comunidad de Zomelahuacan, municipio de Tlapacoyan. Este hecho generó consternación entre los habitantes de la región y alarma entre las autoridades locales.

Según reportes preliminares, hombres armados interceptaron a las víctimas y abrieron fuego contra ellas, provocando su asesinato en el lugar. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades, que desplegaron un operativo de seguridad para asegurar la zona y atender la emergencia.

De acuerdo con diferentes versiones, fue alrededor de las 8:00 horas cuando el exedil y su hijo circulaban en la zona a bordo de un vehículo, y hombres fuertemente armados los alcanzaron y abrieron fuego de forma directa.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el doble homicidio del exalcalde de Las Minas y su hijo, e informó que personal ministerial y pericial acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes y abrir una carpeta de investigación con el objetivo de localizar a los responsables.