Exalcaldesa de Amanalco es sentenciada a 70 años de prisión por asesinto en Edomex

Un tribunal del Edomex sentenció a María Elena Martínez Robles, exalacaldesa de Amanalco, a 70 años de prisión por el asesinato de un síndica municipal y su chofer, ocurrido el 25 de enero de 2023. La resolución fue emitida tras la valoración de pruebas presentadas por la fiscalía estatal, que acreditaron su responsabilidad en el homicidio calificado.

La autoridad judicial determinó que la entonces presidenta municipal del Estado de México ordenó enviar a las víctimas a una zona de alto riesgo y coordinó su ejecución para mantener el control político dentro de la administración local.

De acuerdo con la investigación, María Elena Martínez Robles sostuvo comunicación y reuniones con integrantes de un grupo crimina con orígenes en Michoacán, a quienes solicitó privar de la vida al síndica con el objetivo de eliminarlo del cargo. Para concretar el plan, instruyó que el funcionario acudiera a una supuesta reunión en Zacazonapan.

Leer más: Declaran culpable de homicidio a exalcaldesa de Amanalco en Edomex

Un día después, las autoridades localizaron los cuerpos de ambas víctimas dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, en el municipio de Zacazonapan. Las indagatorias establecieron que la ahora sentenciada coordinó acciones con la célula criminal para operar en Amanalco.

La detención de la exalacaldesa se realizó como parte de la Operación Enjambre, con la participación de fuerzas federales y estatales. Con los datos de prueba, el juez impuso la pena de 70 años de prisión, una multa por reparación del daño y la suspensión de sus derechos civiles y políticos, en una de las sentencias más relevantes derivadas de dicho operativo en el Estado de México.