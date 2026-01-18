Exatlón México: Hombres en riesgo de salir este domingo de eliminación

a competencia de Exatlón México llega a un punto crítico este fin de semana tras la reciente salida de Melisa Ramos. El Equipo Rojo se encuentra en una situación de extrema urgencia, pues necesita revertir la racha negativa que los ha perseguido en las últimas semanas para evitar que sus atletas sigan abandonando las tierras de Exatlón México. Bajo la conducción de Antonio Rosique, se ha confirmado que en este ciclo son los hombres en riesgo quienes deberán luchar por su permanencia en el programa.

La semana pasada estuvo marcada por la polémica salida de Ramos, quien no recibió el apoyo de la medalla transferible de Mati Álvarez, lo que selló su destino tras perder ante Dana Castro. Este domingo de eliminación representa una oportunidad de redención para los escarlatas, quienes han visto mermadas sus filas no solo por eliminaciones, sino también por el retiro de leyendas como Aristeo Cázares. La presión es máxima, ya que un paso en falso podría debilitar aún más la estructura del equipo frente al dominio reciente del Equipo Azul.

Dentro de la escuadra roja, el exfutbolista Mario Osuna ha manifestado públicamente su preocupación por el bajo rendimiento y la falta de sincronía que impera entre sus compañeros. Pese a haber ganado el Juego por la Ventaja, el desempeño global sigue siendo inconsistente, lo que coloca a figuras como Humberto Noriega, Adrián Medrano y Emilio Rodríguez en una posición vulnerable. La llegada de Samanta Rodríguez como refuerzo busca inyectar vitalidad, pero la sombra de la eliminación acecha a los varones del grupo.

La batalla por la supervivencia se intensificará en el circuito del Duelo de Eliminación, donde la resistencia física y mental será puesta a prueba. Antonio Rosique ha advertido que la competencia ha llegado a su “línea ecuatorial”, lo que significa que el margen de error es inexistente. En este contexto, el Equipo Azul mantiene una ligera ventaja numérica con 12 atletas frente a los 11 que conservan los rojos, lo que obliga a estos últimos a una estrategia perfecta para no perder a otro integrante.

El proceso de eliminación de hoy es considerado uno de los más relevantes del ciclo debido al desgaste físico acumulado y a los liderazgos que parecen difuminarse bajo la presión. Los nombres de Humberto Noriega, Mario Osuna, Adrián Medrano y Emilio Rodríguez resuenan con fuerza en las apuestas de salida, mientras que el bando azul buscará por todos los medios enviar a sus rivales directos al duelo decisivo para mantener su hegemonía en el reality deportivo más importante de la televisión.

Al concluir esta jornada, el público conocerá quién es el atleta que debe colgar su uniforme. Con el ajuste de horarios de TV Azteca, los seguidores podrán sintonizar la transmisión a partir de las 8:00 p.m. para ser testigos de cómo el Equipo Rojo intenta sobrevivir o si, por el contrario, el Equipo Azul logra asestar un golpe definitivo que cambie el rumbo de la temporada 2026.

