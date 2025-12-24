Excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier N, es declarado culpable de feminicidio

El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla determinó la culpabilidad de Javier N, excandidato a gobernador por el PRI, como autor intelectual del feminicidio de Cecilia N, activista y abogada asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Choilula.

Tras casi tres años del crimen y ocho meses de juicio oral, la autoridad judicial concluyó que Javier N planeó y ordenó la ejecución de su expareja, un caso que conmocionó a la entidad y al país por el perfil público y feminista de la víctima.

El fallo también responsabilizó a Jair N y Silvestre N como autores materiales del asesinato, al establecerse que participaron directamente en el ataque armado que privó de la vida a Cecilia N.

De acuerdo con las investigaciones, Cecilia N fue atacada cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta le dispararon mientras conducía su vehículo en calles de San Pedro Choilula. El hecho generó indignación nacional e internacional por tratarse de una defensora de los derechos de las mujeres.

Desde el inicio del proceso judicial, familiares de la víctima y colectivos feministas exigieron que se reconociera la autoría intelectual del crimen y que no quedara impune, señalando la existencia de violencia de género estructural.

Tras conocerse la resolución, organizaciones y familiares reiteraron la demanda de que se imponga la pena máxima prevista en la ley por feminicidio, al considerar que el caso sienta un precedente relevante contra la impunidad, especialmente cuando los responsables son figuras políticas.

El tribunal confirmó este 23 de diciembre la responsabilidad penal de Javier N, mientras que la audiencia de individualización de sanciones, donde se definirá la condena, será programada en una fecha posterior por la autoridad judicial de Puebla.

