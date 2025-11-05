Los Cabos premia la excelencia culinaria en la sexta edición de los Culinary Awards 2025

En una gran noche dedicada a reconocer lo mejor de la gastronomía local, se llevó a cabo la gala de premiación de la sexta edición de los Culinary Awards 2025, un evento que reunió a chefs, restauranteros y hoteleros destacados.

El objetivo: reconocer la excelencia en servicio, experiencia, cocina y mixología dentro de la vibrante escena culinaria de este destino turístico.

Jesús Corral, presidente del jurado de los Culinary Awards, destacó que este certamen se ha consolidado con el paso de los años, convirtiéndose en uno de los reconocimientos más valorados del sector restaurantero.

“Es la sexta edición, pero también hay que considerar que superamos la pandemia. Este evento sobrevivió a ese periodo; en realidad son casi diez años de trabajo detrás del proyecto. Hay mucho esfuerzo, mucha gente y, sobre todo, el interés de los restaurantes por participar”, señaló Corral.

153 restaurantes participaron en los Culinary Awards 2025

Durante esta edición de los Culinary Awards Los Cabos 2025 participaron 153 restaurantes, de los cuales 23 fueron galardonados en distintas categorías que reconocen lo mejor de la cocina, mixología y servicio en el destino.

Entre los reconocidos destacan:

🥇 Restaurante Consolidado: Invita Bistro

👨‍🍳 Chef del Año: Xavier Salomon

🍽️ Restaurante elegido por el jurado: Mar Humo

Reconocimiento especial a The Squid Roe

Además, se otorgó un reconocimiento especial al restaurante The Squid Roe por su trayectoria culinaria y aportación a la vida nocturna de Los Cabos. Este icónico establecimiento ha sido pionero en la fusión entre gastronomía y entretenimiento, consolidándose como un referente local.