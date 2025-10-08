EXCLUSIVA: Gia Franceschi y Manuel Duarte revelan el dilema detrás de Salvador y Carolina

En exclusiva para CPS Noticias, Gia Franceschi y Manuel Duarte, quienes interpretan a Carolina y Salvador en la nueva telenovela Los Hilos del Pasado, compartieron detalles sobre la esencia de sus personajes y los conflictos que darán vida a esta historia de pasión y amor imposible. Ambos encarnan a los protagonistas en su juventud dentro de una trama que invita a reflexionar sobre las decisiones personales, los mandatos familiares y el poder de seguir lo que dicta el corazón.

El con el peso de la vocación religiosa y ella de la inocencia a la fortaleza

Gia Franceschi da vida a Carolina, una joven costurera de buen corazón que siempre busca ver lo mejor en las personas, aunque su dulzura se pone a prueba al enamorarse de un hombre prohibido. Con el paso de los capítulos enfrenta situaciones “muy fuertes” que la obligan a despertar su fuerza interior y transformarse.“Ella se da cuenta de que si no es fuerte, la van a pisotear muy feo. Decide poner un límite, transformarse y decir: ‘yo soy la que va a dar los pasos fuertes’. Se ve el cambio hasta en su mirada, como diciendo: ‘Nunca más, neta, neta, no me vuelve a pasar’”, relató Franceschi, quien destacó cómo su personaje evoluciona de la ingenuidad a la determinación, aprendiendo a defender su valor y su voz.

Por su parte, Manuel Duarte interpreta a Salvador, un joven que vive un profundo conflicto interno al dudar de su vocación religiosa. Convencido de cumplir el deseo de sus padres de convertirse en sacerdote para redimir “pecados del pasado”, su vida da un giro total al conocer a Carolina, quien despierta en él un deseo nuevo, un “erotismo virginal” que jamás había sentido.“El dilema de Salvador es elegir entre la comodidad de sus padres o ir por la mujer que logró cautivarlo”, explicó Duarte, subrayando la lucha entre la fe impuesta y el amor genuino que define al personaje.

Conexión con David Zepeda y Yadira Carrillo

Ambos actores celebraron la oportunidad de compartir elenco con Yadhira Carrillo y David Zepeda, quienes interpretan a sus personajes en la etapa adulta. Gia relató que logró una conexión especial con Carrillo, quien la aconsejó y la felicitó por su actuación.“Fue muy bonito cuando me dijo que le encantó que yo hubiera quedado con el personaje”, contó emocionada. Duarte, en cambio, tuvo un acercamiento más profesional con Zepeda, especialmente durante las mesas de trabajo, donde el actor le compartió valiosos consejos sobre constancia y resistencia en la carrera artística.

Momentos graciosos

Durante la conversación, ambos recordaron anécdotas divertidas de las grabaciones. Gia contó que en una escena bajo la lluvia tuvo que cambiar de zapatos y terminó corriendo con unos que no le quedaban.“Se me salió el zapato, del otro pie se me salieron los dedos y seguí la escena. El director me dijo que casi me voy de cabeza, pero no me detuve; esa toma no sirvió y tuvimos que repetirla”, recordó entre risas. Manuel también compartió una experiencia peculiar durante las filmaciones en las ruinas de un exconvento. “Se me acercaban turistas, sobre todo mujeres, que me decían ‘Ay padre, confiéseme’ o ‘Qué padre tan guapo’. Me daba mucha risa y solo les respondía: ‘Dios la bendiga’.”

Ambos coincidieron en que Los Hilos del Pasado es una historia intensa que combina amor, fe y destino, una producción que promete dejar al público con ganas de más en cada episodio. El estreno está programado para el 27 de octubre a las 9:30 de la noche por Las Estrellas.