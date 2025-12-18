Excolaboradora de García Luna cae en CDMX por presuntos recursos ilícitos

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a María N., excolaboradora de Genaro García Luna, por su presunta participación en delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades realizaron la detención como parte de una investigación en curso relacionada con el manejo de recursos financieros presuntamente ilegales.

Investigación por redes financieras

De acuerdo con la FGR, la detenida, ex jefa de asesores de García Luna, habría participado en operaciones financieras irregulares relacionadas con el manejo de recursos. La Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para determinar su nivel de responsabilidad.

Tras la detención, las autoridades la pusieron a disposición de un juez federal para definir su situación jurídica.

Contexto del caso García Luna

La detención ocurre en el marco de las investigaciones relacionadas con el entorno de Genaro García Luna, quien enfrenta procesos judiciales por delitos vinculados al crimen organizado.

La FGR señaló que estas acciones buscan desarticular redes de apoyo financiero y avanzar en el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada.