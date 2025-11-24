Exdirector de seguridad disparó al presunto asesino de Carlos Manzo

En una comparecencia ante el Ministerio Público durante la audiencia sobre el asesinato de Carlos Manzo, Demetrio “N”, exdirector de Seguridad Pública de Uruapan, admitió haber disparado contra Víctor Manuel “N”, señalado como el presunto homicida del político.

Según la versión presentada, los escoltas que custodiaban a Manzo forcejearon con Víctor Manuel “N” tras someterlo; Demetrio “N” aseguró que en medio de ese empuje, ya que el joven era “muy fuerte” decidió accionar su arma. Aunque pensó que había herido al agresor en el hombro, un paramédico contradijo su dicho: el disparo alcanzó el tórax, y el abatido permaneció boca abajo.

La actuación de la seguridad de Carlos Manzo ha sido cuestionada, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla ha señalado que la Fiscalía investiga si se trató de un uso excesivo de la fuerza, ya que el joven presunto asesino habría sido neutralizado antes de que se efectuara el disparo mortal. Además, la línea de investigación apunta a posibles irregularidades en el primer círculo de seguridad de Carlos Manzo.

Este episodio suma una capa adicional de complejidad al caso de Carlos Manzo, no sólo se escribe como un crimen político violento, sino también como una investigación sobre el uso de la fuerza por parte del propio equipo de seguridad del alcalde. Las indagatorias continúan abiertas, mientras Michoacán enfrenta la urgencia de esclarecer no sólo el móvil del asesinato, sino también las acciones posteriores que derivaron en la muerte del presunto agresor.