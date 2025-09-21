Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Septiembre, 2025
Exesposo de Débora Estrella informó el accidente de avioneta sin saber que ella viajaba a bordo

José Luis García reportó en redes el desplome de una avioneta en Nuevo León sin saber que su exesposa, era una de las víctimas
Brenda Ireri Yáñez
21 septiembre, 2025
exesposo de Débora Estrella reporta en redes accidente de avioneta

Imagen: Tribuna de México

El 20 de septiembre de 2025, una avioneta se desplomó en García, Nuevo León. En el accidente murieron la conductora de televisión Débora Estrella y el piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta.

Su exesposo, el periodista José Luis García, publicó en redes sociales la noticia del accidente sin saber que ella viajaba a bordo. Compartió datos preliminares mientras las autoridades confirmaban la identidad de las víctimas. Minutos después, al trascender que la comunicadora era una de las víctimas, borró la publicación por respeto, de acuerdo con reportes de medios locales.

El pasado entre ambos comunicadores

La aeronave cayó alrededor de las 18:50 horas en la zona industrial Ciudad Mitras, cerca del complejo Riveras Interpuerto. El siniestro provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales.

Horas antes, Débora Estrella había compartido en Instagram una historia que mostraba la avioneta. Esa publicación ayudó a sus seguidores a identificar el vuelo cuando se confirmó la tragedia.

Quién era Débora Estrella

Débora Estrella fue una de las presentadoras más reconocidas de Telediario Monterrey. Con años de experiencia en noticieros y programas especiales, se ganó una amplia audiencia. Compañeros de Grupo Multimedios y periodistas locales lamentaron su muerte y destacaron su profesionalismo y cercanía con el público.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y autoridades aeronáuticas investigan las causas del desplome. Entre las primeras hipótesis se mencionan posibles fallas mecánicas, aunque no se descarta ninguna línea.

