Exfuncionarios en la mira por desvío de 25 MDP en el Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos ha iniciado procedimientos legales para recuperar más de 25 millones de pesos desviados por presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios.

La Contraloría Municipal identificó al menos una decena de faltas graves que no habían sido investigadas ni sancionadas por administraciones anteriores.

Alejandro Fernández Briseño, contralor municipal, informó que muchas de las carpetas estuvieron a punto de prescribir este año, pero se logró notificar a tiempo a los responsables para mantener vigentes los casos.

“Recibimos más de 400 carpetas; no quiere decir que todas sean faltas. Durante la administración pasada se habían registrado faltas no graves, las cuales son sancionadas por contraloría. Sin embargo, hemos realizado una revisión exhaustiva, hemos detectado faltas graves que no se habían investigado, si sancionado. Había algunas que estaban por prescribir en febrero y logramos llevar a cabo las notificaciones para evitar que prescribieron; es decir, que cumplan los 7 años que marca la ley para que no se puedan llevar a cabo las investigaciones”.