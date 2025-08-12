Condenan a seis exfuncionarios por muerte de 41 niñas en incendio de Guatemala

Un tribunal de Guatemala condenó este martes a seis exfuncionarios a penas de entre 6 y 25 años de prisión por la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en 2017, una tragedia que conmocionó al país.

El incendio en el Hogar Seguro

Las niñas y adolescentes murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo de 2017, durante una protesta en la que denunciaban malos tratos y explotación sexual, según la investigación.

Las menores quemaron colchonetas en el salón donde estaban encerradas luego de que intentaran escapar un día antes, pero el fuego se descontroló y no pudieron salir porque la puerta estaba bajo llave.

Las condenas y los responsables

La jueza Ingrid Cifuentes declaró responsables a los seis exfuncionarios de delitos como homicidio culposo y abuso de autoridad, pero absolvió a otro al finalizar el juicio, en el que la Fiscalía había solicitado condenas de más de 100 años de cárcel para algunos.

El tribunal impuso 25 años de prisión a Carlos Rodas, extitular de la Secretaría de Bienestar Social, y al exdirector del albergue, Santos Torres.

A Brenda Chamán, exjefa de la unidad de protección del centro, le dictó 17 años; la expolicía Lucinda Marroquín recibió 13 años, tras conocerse que tenía la llave del salón y, al ser alertada del incendio, respondió:

“Que se quemen esas hijas de la gran puta”.

El exagente Luis Pérez fue sentenciado a 11 años, y la exfuncionaria Gloria Castro a seis. Fue absuelto Harold Flores, de la Procuraduría General de la Nación.

Reacciones y posibles nuevas investigaciones

Antes de iniciar la audiencia, sobrevivientes, madres de víctimas y activistas realizaron una oración silenciosa en la sala. Al terminar, gritaron: “¡Justicia para las niñas del Hogar Seguro!”.

La coordinadora de la ONG Mujeres Transformando el Mundo, Paula Barrios, dijo que espera que esta sentencia sirva como garantía de no repetición y que las sobrevivientes reciban medidas de reparación.

En su resolución, la jueza ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020), señalado de ordenar el operativo policial que derivó en la tragedia.

Un refugio para menores en riesgo

El Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, recibía menores por orden judicial debido a problemas familiares, abandono o ser víctimas de delitos.

Algunos de los condenados alegaron ser víctimas de persecución penal y pidieron su absolución.

