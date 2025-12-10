Exgobernador de Chihuahua permanece en el Altiplano; juez le impone prisión preventiva

El exgobernador de Chihuahua, César “N”, permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano luego de que una jueza federal le impuso prisión preventiva, tras una audiencia de 14 horas por el proceso que enfrenta por presunto lavado de dinero.

César “N”, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde permanecerá mientras avanza el proceso que enfrenta ante la justicia federal. La decisión fue tomada por una jueza de control, quien determinó imponerle prisión preventiva como medida cautelar.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial concluyó que no existían elementos suficientes para permitir que el imputado llevara el proceso en libertad. Se consideraron factores como la falta de arraigo y el riesgo de evasión, por lo que la prisión preventiva se estableció como la medida “idónea y necesaria” para garantizar el desarrollo de la causa penal.

La investigación que hoy mantiene al exgobernador en el Altiplano se deriva de una orden de aprehensión emitida en 2024, vinculada con presuntas operaciones financieras irregulares que habrían permitido el ocultamiento de recursos públicos. El expediente federal se suma a los señalamientos previos por desvío de recursos estatales durante su administración entre 2010 y 2016.

El juez programó la audiencia de vinculación a proceso para el sábado 13 de diciembre, fecha en la que se evaluarán las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República para determinar si el caso continúa hacia una etapa de juicio.

El ingreso del exmandatario al penal de máxima seguridad marca un nuevo capítulo en los procesos abiertos por presunta corrupción y lavado de dinero, y representa uno de los movimientos más relevantes en el seguimiento judicial del caso.