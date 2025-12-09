Exgobernador de Chihuahua, César N, ingresa al penal del Altiplano

En un operativo coordinado que involucró a cuerpos de seguridad federales y estatales, las autoridades concluyeron el traslado del exgobernador detenido en Chihuahua, César N, hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como el penal del Altiplano, donde quedó bajo resguardo para enfrentar nuevas acusaciones por presuntos delitos financieros.

Las autoridades confirmaron que el detenido fue capturado en Chihuahua, movilizado inicialmente hacia la Ciudad de México y posteriormente conducido por vía terrestre hasta la prisión mexiquense. De acuerdo con fuentes oficiales consultadas, el proceso incluyó estrictos protocolos de seguridad debido a la relevancia del caso.

El exmandatario, identificado como Cesar N, enfrentó investigaciones vinculadas con presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas de un esquema que habría involucrado desvíos de fondos públicos mediante mecanismos irregulares en el Sistema Financiero Mexicano. Especialistas en justicia señalaron que el caso podría avanzar con rapidez por la acumulación de pruebas en expedientes previos.

El convoy encargado del traslado estuvo integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Agencia de Investigación Criminal y personal de la Marina, quienes aplicaron un operativo reforzado en cada punto de movilidad. Funcionarios explicaron que dichas medidas se consideraron indispensables para evitar cualquier alteración en el proceso.

La orden de captura que sustentó este procedimiento fue emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez de control, quien determinó que existían elementos suficientes para proceder en su contra. Las autoridades judiciales anticiparon que esta resolución sería clave para el desarrollo de las audiencias posteriores.

No es la primera ocasión en la que Cesar N enfrentó una detención. En 2020 fue capturado en Miami, Florida, y posteriormente extraditado a México en junio de 2022 bajo señalamientos de peculado y asociación delictuosa. Analistas recordaron que aquel proceso marcó un precedente para el actual expediente.

El juicio que enfrentará ahora se centrará en su presunta intervención en un esquema de lavado de dinero durante su administración como titular del gobierno de Chihuahua, lo que podría derivar en nuevas imputaciones. Las autoridades estatales y federales coincidieron en que este procedimiento representó un paso relevante para la rendición de cuentas.