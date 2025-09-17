Exgobernador de Nayarit, es vinculado a proceso por FGR

Un juez federal determinó que Roberto N, exgobernador de Nayarit, quedara vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de recursos de procedencia ilícita que superarían los 156 millones de pesos. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la resolución se emitió tras una audiencia que se prolongó por casi 48 horas.

El juez de control consideró que existían pruebas suficientes para imputarle el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que ordenó que continúe en prisión preventiva justificada en el penal federal de El Rincón, en Tepic. Esta medida se mantiene en lo que se desarrolla el juicio en su contra.

La FGR explicó que la audiencia se llevó a cabo en cumplimiento de una sentencia de amparo concedida previamente a Roberto N, lo que permitió la revisión de los elementos presentados por la fiscalía y su defensa.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Roberto N, al señalarlo por presuntamente recibir sobornos de un grupo criminal y participar en actividades de corrupción. Como consecuencia, sus cuentas en territorio estadounidense fueron congeladas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las investigaciones se centran en el incremento patrimonial no justificado del exgobernador de Nayarit, quien no ha podido acreditar el origen legal de diversos bienes y recursos.

El Código Penal Federal establece que el delito de enriquecimiento ilícito se configura cuando un servidor público no puede justificar el aumento de su patrimonio durante su gestión. Las sanciones pueden ir de tres meses a 14 años de prisión, además de multas de hasta 150 días de salario.

El caso continúa bajo investigación y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas pruebas que determinen la situación jurídica final del exgobernador de Nayarit.