Viernes 13 de Febrero, 2026
Nacional

Dictan nueva prisión preventiva contra exgobernador de Veracruz por presunto peculado

Un juez de control impuso la medida cautelar a Javier "N" por un proceso relacionado con el presunto desvío de recursos públicos del erario veracruzano
13 febrero, 2026
Exgobernador Veracruz Javier

Especial

El exgobernador de Veracruz, Javier “N”, recibió una nueva orden de prisión preventiva justificada tras ser vinculado a un proceso por el presunto delito de peculado. La decisión fue tomada por un juez de control este jueves, luego de que la autoridad ministerial presentara elementos que señalan al imputado por el manejo irregular de recursos públicos durante su gestión estatal.

Esta nueva medida cautelar se suma a la situación jurídica que ya enfrenta el exmandatario, quien se encuentra recluido cumpliendo una condena previa por otros delitos. El juez determinó que existe la necesidad de mantener la prisión preventiva en este nuevo expediente para garantizar el desarrollo de la investigación, la cual se centra en el presunto desvío de fondos que estaban etiquetados para infraestructura y programas sociales.

La defensa del imputado cuestionó la medida; sin embargo, el Poder Judicial ratificó que el proceso por peculado debe llevarse a cabo bajo reclusión. Este caso es independiente de los procesos concluidos anteriormente, lo que añade un nuevo término legal a la estancia del exfuncionario en el centro penitenciario durante este 2026.

Implicaciones del nuevo proceso

La vinculación a proceso por peculado ocurre tras una revisión de expedientes relacionados con el manejo de las finanzas públicas veracruzanas. Según la investigación, el monto cuestionado habría sido operado a través de mecanismos que permitieron su salida del erario hacia fines distintos a los autorizados legalmente.

El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, se deberán aportar las pruebas finales antes de pasar a la etapa de juicio. Mientras tanto, Javier “N” permanecerá bajo la medida de prisión preventiva justificada en espera de la resolución de este nuevo cargo.

