Exhortan a activar el Buzón Tributario para evitar multas

Aquellos contribuyentes que no tienen activo su Buzón Tributario tienen hasta el 1 de enero de 2025 para hacerlo, de lo contrario, el Servicio de Administración Tributario (SAT) podrá multar con hasta 11 mil pesos.

Lo anterior lo indicó el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien mencionó que esta obligación aplica tanto a personas físicas como personas morales, toda vez que el Buzón Tributario activado es un requisito obligatorio desde el 2020.

“Cabe aclarar que las personas que no tengan obligaciones fiscales, que tengan un ingreso anual menor a 400 mil pesos, o no tengan ninguna actividad económica actualmente, no están obligadas a darlo de alta”, apuntó.