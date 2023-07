Ayuntamiento de Los Cabos exhorta a empresa para solucionar los problemas en avenida Tamaral

Durante una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, Miguel Flores Valenzuela, gerente general del Agua Potable en Cabo San Lucas, hizo hincapié en la difícil situación que la delegación estaba enfrentando debido a la falta de suministro de agua.

Según el responsable de la dependencia, una de las razones por las cuales algunas colonias del sur del municipio se encontraban sin agua era debido a las rupturas ocasionadas por la empresa MUT Infraestructura S.A. de C.V., encargada de la pavimentación de la avenida Nicolás Tamaral.

En relación con este tema, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, enfatizó que se ha solicitado a la empresa que realice su trabajo de manera más ordenada, ya que las obras han provocado la ruptura de siete tuberías encargadas de distribuir el agua potable en la ciudad. Como medida preventiva, el Ayuntamiento de Los Cabos ha asignado a un inspector para supervisar que los trabajos se lleven a cabo de manera adecuada y evitar futuras complicaciones.

“Ha hecho siete rupturas, ya hicimos el reporte porque tienen que trabajar con más orden.No por el hecho de que ellos sean los encargados, van a decir lo reparamos y no pasa nada. Aquí no se trata de reparar, se trata de no averiar el acueducto, por eso les pusimos un inspector de OOMSAPAS para que estén al pendiente. Si ustedes se dieron cuenta de una semana para acá, ya no han vuelto a romper la tubería; estamos muy al pendiente de que la obra sea de calidad”.