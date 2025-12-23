Exigen a Edith Aguilar pago de adeudos; trabajadores del Ayuntamiento de Mulegé bloquean acceso a Santa Rosalía

Trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Mulegé llevaron a cabo este día un bloqueo parcial de un carril en la carretera, a la altura del acceso principal a Santa Rosalía, como medida de presión para exigir el pago de adeudos laborales que, aseguran, no han sido cubiertos por la autoridad municipal.

La manifestación se desarrolla de manera intermitente, permitiendo el paso parcial de los vehículos, con el objetivo de visibilizar la problemática sin paralizar totalmente la vialidad. Las y los inconformes señalaron que la protesta responde al incumplimiento de compromisos laborales correspondientes al cierre del año, entre ellos salarios y prestaciones.

De acuerdo con los manifestantes, pese a las gestiones realizadas ante el ayuntamiento, no han recibido una respuesta concreta que garantice la liquidación de los adeudos. Por ello, advirtieron que mantendrán y, de ser necesario, intensificarán las acciones de protesta hasta obtener una solución formal que salde los pagos pendientes y resguarde sus derechos laborales.

Hasta el cierre de esta edición, el Ayuntamiento de Mulegé no había emitido un posicionamiento oficial sobre las demandas del personal ni un calendario de pagos. La situación mantiene en expectativa a la población de Santa Rosalía ante la posibilidad de nuevas movilizaciones en los próximos días.

