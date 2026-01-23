Exigen empresarios cese de inspectores de transporte tras agresiones en Los Cabos

La problemática del transporte turístico en Los Cabos ha alcanzado un punto crítico. Empresarios del destino denunciaron arbitrariedades y presuntos abusos de autoridad durante los operativos de transporte, señalando que estas acciones no resuelven el conflicto entre taxistas y transportadoras turísticas, sino que dañan gravemente la imagen del destino turístico.

Robbin Hernández, presidente de la Asociación de Profesionistas y Líderes Empresariales de Los Cabos, expresó su preocupación ante la falta de reglas claras y de coordinación por parte de las autoridades estatales. Aseguró que el actuar de inspectores y elementos de seguridad pública no se apega a lo que establece la ley, lo que genera incertidumbre en el sector empresarial.

“No existe un acercamiento para definir criterios ni patrones de actuación. Esta situación nos afecta demasiado, por eso hacemos un llamado directo al gobernador para que intervenga y se solucione el problema. ”, señaló.

A pesar de los hechos ocurridos recientemente en las inmediaciones del Hotel Riu, en Cabo San Lucas, el Gobierno del Estado de Baja California Sur a través de la dirección de Transporte, reiteró que los operativos de control al transporte turístico continuarán de manera permanente en diversas zonas turísticas de Los Cabos.

