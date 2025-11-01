Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 1 de Noviembre, 2025
HomeNacionalExigen que las escuelas reconozcan y apoyen a las familias diversas
Nacional

Exigen que las escuelas reconozcan y apoyen a las familias diversas

Organizaciones civiles y académicas demandan que centros educativos mexicanos adopten políticas de reconocimiento, inclusión y protección para las llamadas “familias diversas”
Joaquín Sánchez Castro
1 noviembre, 2025
0
12
Exigen que las escuelas reconozcan y apoyen a las familias diversas

Foto: Cortesía

En el contexto educativo mexicano, un creciente número de voces aboga porque las escuelas reconozcan de manera explícita y efectiva la existencia de las denominadas familias diversas: aquellas formadas por parejas del mismo sexo, madres o padres solteros, hogares dirigidos por abuelos o tutores, entre otros modelos.

Según un estudio de la Universidad Iberoamericana (IBERO), muchas instituciones educativas carecen de prácticas incluyentes y siguen operando bajo un modelo heteronormativo que “invisibiliza, discrimina y violenta” a estas familias.
Asimismo, se ha señalado que reformas legales recientes —como las que promueven el reconocimiento de filiación para hijos e hijas de parejas del mismo sexo— reflejan los desafíos que enfrentan estas familias para acceder a derechos elementales.

Se solicita que las escuelas mexicanas adopten políticas incluyentes que reconozcan todos los tipos de familia, capaciten a su personal en temas de diversidad y derechos de la infancia, permitan la participación equitativa de padres y tutores, y eliminen prácticas o lenguajes que discriminen en sus procesos escolares.

La falta de reconocimiento de estas realidades puede generar efectos adversos como el aislamiento de estudiantes, discriminación indirecta o explícita y menor participación de sus familias en la vida escolar. Por el contrario, la visibilidad de la diversidad familiar favorece un ambiente de inclusión, respeto y convivencia armónica.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasEscuelasFamilias diversasIberopolíticas incluyentes
Articulo anterior

Más de la mitad de las mujeres desaparecidas en BCS son menores ...

Siguiente articulo

La cantautora Divier estrena “Dos Estrellas” y explica su mensaje universal