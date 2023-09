Por presunto profesor acosador en Secundaria #1, docentes exigen respuesta de la SEP

Docentes de la Escuela Secundaria Técnica #1, de La Paz, se manifestaron y hasta cerraron las puertas del plantel, debido a que piden la destitución de uno de los profesores que presuntamente tiene antecedentes de acoso hacia estudiantes.

Los maestros exigen que el profesor sea reubicado en otra área donde no se tenga contacto directo con la comunidad estudiantil, y que, si es removido, la secundaria cuenta con el personal suficiente para cubrir las clases.

“Nosotros estamos solicitando a las autoridades, si no quieren quitarle el trabajo al señor, pues que se lo lleven a la Secretaría de Educación Pública, a la supervisión, a otra área donde no tenga contacto con menores, ahorita, las chicas corren peligro. Entonces que se lo lleven y aquí en la escuela el día de mañana vamos a abrir y hay personal con quien cubrir esos grupos”.

Se ha señalado además de pedir dinero a los estudiantes, a lo que él menciona que fue por necesidad, pero todo era regresado al día siguiente.

“Sí, afirmativamente el año pasado del ciclo escolar no traía para el pesero y le pedía tres pesos o cinco pesos a un alumno y se le regresaban al día siguiente en la tarde con mi familia”.

Hace años se le acusó de tocar indebidamente a una menor dentro de las instalaciones, él aclara que todo se trató de un accidente.

“Caminando por los pasillos, pues esta chica estaba por la parte de atrás y al girar, porque me pregunta una alumna, doy un rozamiento conductor en sus partes aquí del pecho, al suceder inmediatamente me asusto y le digo miija discúlpeme no la vi”.