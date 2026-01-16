Lista de trámites que exigirán la CURP Biométrica desde febrero

A partir del próximo mes de febrero, diversos procedimientos administrativos en México requerirán de forma obligatoria la Clave Única de Registro de Población Biométrica (CURP Biométrica).

Aunque actualmente su obtención no es imperativa para toda la población, el Gobierno Federal ha señalado que la CURP Biométrica permitirá agilizar trámites y fortalecer la seguridad mediante el uso de datos sensibles, los cuales también servirán como apoyo en las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

El Registro Nacional de Población (RENAPO) es la entidad encargada de emitir esta nueva modalidad de identificación, la cual integra las 10 huellas digitales, el escaneo de ambos iris, la firma electrónica y la fotografía del ciudadano. Según las autoridades, este sistema busca modernizar la CURP Biométrica, garantizando una mayor certeza en la identidad de los mexicanos.

Para evitar contratiempos, se recomienda a la ciudadanía prevenir cualquier problemática tramitando el documento durante este año. Las autoridades resaltaron que, si bien la CURP tradicional seguirá siendo funcional para algunos procesos, la transición hacia el formato biométrico es un paso necesario para la digitalización de los servicios públicos en el país.

De acuerdo con la planificación oficial, la CURP Biométrica será solicitada para procesos clave, entre los que destacan las Inscripciones escolares correspondientes al periodo de febrero de la SEP. Asimismo, será un requisito indispensable para la Afiliación a servicios de salud y para aquellos ciudadanos que deseen Solicitar becas.

Además de los temas educativos y de salud, el nuevo formato se exigirá para la Inscripción a programas gubernamentales relacionados con apoyos económicos y para Obtener documentos como el acta de matrimonio, entre otros más. En el sector financiero, la Apertura de créditos o cuentas bancarias también se verá sujeta a la presentación de este documento actualizado para validar la identidad de los mexicanos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/