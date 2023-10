¿Existe alerta por chinches en BCS?

Tras los reportes de presencia de chinches en la Ciudad de México, en este mes de octubre, es importante revisar la situación en los estados, al ser una alerta sanitaria que podría llegar a Baja California Sur se realizó un acercamiento con las autoridades de la salud para saber si existe o no plaga en el estado.

Zazil Flores Aldape, Secretaría de Salud en la entidad comentó que actualmente no existe una alerta por incremento en el número de chinches en algunos de los municipios, pero recalcó la importancia de mantener las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de desarrollo de insectos.

“No tenemos ninguna alerta con respecto a que haya incrementado la presencia de chinches, quiero aclarar que hay un número importante de insectos que generalmente coexisten con los seres humanos, aquí lo importante sería que tendríamos una alerta por un incremento excesivo, lo cual no, no existe. Es importante que de todas maneras tomemos las medidas necesarias para tener una higiene adecuada en nuestro hogar, para evitar precisamente el desarrollo de cualquier tipo de estos animales, que quizás puedan transmitir una enfermedad, en particular pues bueno cucarachas, por supuesto chinches, pulgas, garrapatas. Es importante esta limpieza que hagamos en nuestros hogares y estaremos vigilando de que no tengamos la presencia de algún incremento exagerado de este tipo de insectos”.